Safranbolu'da Muharrem Ayında Aşure İkramı
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, muharrem ayı dolayısıyla Safranbolu Ulu Cami bahçesinde stant kurarak cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Etkinlikte geleneksel tatlı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dağıtıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla, Safranbolu Ulu Cami bahçesine stant kuruldu.
Cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz