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Uğurcan Çakır sessizliğini bozdu

Uğurcan Çakır sessizliğini bozdu
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A Milli Takım'da performansı eleştirilen isimlerden biri olan Uğurcan Çakır, ABD maçının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Deneyimli eldiven paylaşımında, ''Bugün turnuvaya bir galibiyetle veda edebilmek için sahada elimizden gelen her şeyi yaptık ve bunu başardık. Bu forma için, bu bayrak için daha iyisini başarmak adına her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da deneyimli kaleci Uğurcan Çakır, ABD karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN MESAJ

Grup aşamasında gösterdiği performansla birçok futbolseverin eleştirisini alan Uğurcan Çakır, yaptığı paylaşımla ellerinden geleni yaptıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. 

İşte Uğurcan Çakır'ın o paylaşımı:

"Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Ancak demek ki bir yerlerde eksik kaldık, hatalar yaptık ve 24 yıl sonra katıldığımız bu turnuvaya erken veda ettik.

Bunun üzüntüsünü tarif etmek gerçekten çok zor. Bizi 7'den 70'e destekleyen, dualarıyla ve sevgisiyle yanımızda olan ülkemizin her bir ferdinden içtenlikle özür diliyorum.

Bugün turnuvaya bir galibiyetle veda edebilmek için sahada elimizden gelen her şeyi yaptık ve bunu başardık. Bu forma için, bu bayrak için daha iyisini başarmak adına her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Deneyimli file bekçisinin bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda beğeni alarak gündem oldu. Taraftarlar, Uğurcan'ı destekleyen yüzlerce mesaj attı. 

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