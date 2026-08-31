Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 8,5 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 91 sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 500 lira ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek

Vatandaşlık maaşı geliyor! Tarih belli oldu, ödemelerde yeni formül
Norveç'te taht el değiştirdi! Epstein'in evinden saraya geçti

Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı

Meloni'nin inadı inat! Kara sınırı bile yok ama ipleri gevşetmiyor
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu

Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadına büyük şok