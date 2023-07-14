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Üst geçitte poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu

Güncel Haberler

Karabük'te, üst geçide çıkan merdivenlerin altında poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Karabük'te Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Akşam saatlerinde üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, şüphe üzerine durumu polis bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede poşetin içerisinde bebek cesedi olduğu tespit edildi.

Üst geçitte poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Üst geçitte poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Özelci - Güncel

Hürriyet Karabük Güncel Haberler

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