Haberler

Karabük'te Otomobil Refüje Çarptı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eflani ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde otomobilin refüje ve akaryakıt istasyonundaki beton bloka çarptığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi. M.H. idaresindeki 20 AKD 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje ardından akaryakıt istasyonundaki beton bloka çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.H. ile araçta bulunan Ş.H., Z.N.H., N.H. ile çocuk olan Ö.H. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/EFLANİ(Karabük),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Arap dünyası şokta! Pedofili skandalı kritik bir ismi koltuğundan etti
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Arap dünyası şokta! Pedofili skandalı kritik bir ismi koltuğundan etti
DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş