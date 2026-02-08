Karabük'te Otomobil Refüje Çarptı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde otomobilin refüje ve akaryakıt istasyonundaki beton bloka çarptığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi. M.H. idaresindeki 20 AKD 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje ardından akaryakıt istasyonundaki beton bloka çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.H. ile araçta bulunan Ş.H., Z.N.H., N.H. ile çocuk olan Ö.H. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/EFLANİ(Karabük),