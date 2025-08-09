Karabük'te Tarla Yolu Kenarına Devrilen Otomobil 5 Yaralı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eflani- Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Orhan B. (45) yönetimindeki 37 BD 704 plakalı otomobil, Akören köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Orhan B., yolcular Necibe B. (45), Berat B. (4), Efe Enes B. (13) ve Selver Ç. (80) yaralandı. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.