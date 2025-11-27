Haberler

Karabük'te şehit Nuri Özcan'ın ailesine şehadet belgesi takdim edildi

Karabük'te şehit Nuri Özcan'ın ailesine şehadet belgesi takdim edildi
Güncelleme:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın ailesine şehadet belgesi verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Yavuz, Özcan'ın ailesini ziyaret ederek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilen şehadet belgesini takdim etti.

Yavuz, şehidin babası Mehmet Özcan, annesi Şamiye Özcan ve kardeşlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Yavuz, Özcan'ın artık 86 milyon vatandaşın şehidi olduğunu belirterek, "Sizler yalnızca Nuri kardeşimizin ailesi değil, bizim de annemiz, babamız ve kardeşlerimizsiniz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadesini kullandı.

Özcan'ın, Karabük'ün 79'ncu şehidi olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Nüfus olarak ülkemizin 68'nci ili olmamıza rağmen bu topraklar, devletine, milletine, bayrağına ve mukaddesatına bağlı, gerektiğinde gözünü kırpmadan şahadete yürüyen kahraman evlatlar yetiştirmiştir. 79'ncu evladımızı da vatan toprağına emanet ettik. Böylesine hayırlı, vatanına ve milletine bağlı evlatlar yetiştirdiğiniz için ellerinizden öpüyoruz. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu kahraman evlatlarımıza borçluyuz. Şehidimizin hatırası her daim aziz, makamı ali olsun. Rabbim sizlere sabır, milletimize ise birlik ve dirlik ihsan eylesin."

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Askerlik Şubesi Başkanı Murat Ateş, İl Müftü Vekili Hüseyin İpek ve Hava Pilot Tuğgeneral Orhun Atasever de yer aldı.

