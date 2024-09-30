Karabük'te Sağanak Yağmur ve Eflani'de Sis Etkili Oluyor
Karabük merkezde sağanak yağmur meydana gelirken, Eflani ilçesinde yoğun sis etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası, özellikle Karabük-Eflani kara yolunda sürücüler dikkatli ilerliyor.
Karabük'te sağanak ve sis Eflani'de sis etkili oluyor
KARABÜK - Karabük merkezde sağanak yağmur, Eflani ilçesinde de sis etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük ve ilçelerinde sağanak yağmur etkili oluyor.
Sağanak yağmurun ardından Karabük-Eflani kara yolunda bastıran sis yer yer etkisini gösteriyor.
Yoğunlaşan sis bulutu nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor.