Karabük'te Feci Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gökhan M. (49) idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. (59) yönetimindeki 67 ADM 826 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.M. (75), R.M. (73), Fatma M. (45) ve F.K.M. (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Gökhan M. ve eşi Fatma M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Öte yandan Gökhan M'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
