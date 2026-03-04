Haberler

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Gökhan M. hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü Gökhan M. (49) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Gökhan M. idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 67 ADM 826 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler H.K. ve Gökhan M. ile otomobilde bulunan yolcular İ.M., R.M., F.M., F.K.M. (5) hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü Gökhan M. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Komşu ülke karanlığa gömüldü
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı