Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Karabük'te otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Y.Y. idaresindeki 78 AB 838 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 78 ABS 484 plakalı motosiklet, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan T.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.