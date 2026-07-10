Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

KARABÜK'te, otluk bölgede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alan zarar görürken, 2 kaplumbağa öldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Burunsuz köyü Çay Mahallesi'nde çıktı. Bir evin yanında bulunan otlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, eve sıçramadan söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alan zarar görürken, 2 kaplumbağa öldü. Ölen kaplumbağalar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alandan kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı