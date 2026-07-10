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Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Karabük'ün Burunsuz köyünde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü, iki kaplumbağa telef oldu.

Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Burunsuz köyü Çay Mahallesi'ndeki bir evin yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık bir dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, iki kaplumbağa telef oldu.

Öte yandan orman yangınlarına karşı köye verilen su tankeri de soğutma çalışmasında kullanıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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