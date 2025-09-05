Karabük'te Ormana Sıçrayan Yangınla Mücadele Başlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı Tayyip köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.