Karabük'te Orman Yangınları Nedeniyle 928 Hane Tahliye Edildi

Karabük'te Orman Yangınları Nedeniyle 928 Hane Tahliye Edildi
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Karabük Valiliği, devam eden orman yangınları nedeniyle 19 köydeki 928 hane ve 1839 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Yangına 363 araç ve 1386 personel, 21 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

928 HANE TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Karabük Valiliği, kentte 23 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 19 köydeki toplam 928 hanenin can güvenliği sebebiyle tahliye edildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"23 Temmuz'da Safranbolu Çavuşlar ve Ovacık Kışla'da başlayan orman yangınlarına 363 araç ve 1386 personel, 21 helikopter ve 2 uçak ile müdahale ediliyor. 19 köy ve 928 hane can güvenliği sebebiyle tedbiren tahliye edildi. 1839 vatandaşımız güvenli bölgelere alındı. Yangından 58 yapı etkilenmiş olup, hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir."

Ali Sencer ARSLAN-Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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