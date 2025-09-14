Haberler

Karabük'te Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Karabük'ün Ovacık ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık ilçesine bağlı Gökçedüz köyünün Akbıyık mahallesinde çıktı. Otluk alanda başlayan yangında alevler ormana sıçradı. Ormandan alevlerin yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel ile karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına 1 yangın helikopteri de havadan destek verdi. Yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/OVACIK(Karabük),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
