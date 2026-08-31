Karabük'te Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Karabük'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Oktay Çağatay başkanlığında, öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Eğitim ve Güvenlik Projesi" kapsamında yeni eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, öğrencilerin suç, şiddet, ihmal, istismar, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması, okul ve çevresinde güvenli ortamların oluşturulması ile kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik tedbirler değerlendirildi.

Ayrıca okul çevrelerinde risk oluşturan unsurların önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalar görüşüldü.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim ortamlarının daha güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 377 temizlik ve 149 bahçe personelinin okullarda görevlendirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çağatay, çocukların güvenliğinin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA