Karabük'ten kısa kısa

Güncelleme:
Karabük'te ortaokul öğrencileri, 'Türkiye Selamlaşıyor' etkinliği kapsamında esnafla bir araya gelerek Safranbolu Tarihi Çarşı'da ziyaretlerde bulundular. Ayrıca, 41 yıllık öğretmen Yüksel Taş emekli oldu, öğrencileri ve meslektaşları tarafından veda programı düzenlendi.

Karabük'te ortaokul öğrencileri "Türkiye Selamlaşıyor" etkinliği kapsamında esnafla bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda, TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu öğrencileri, kentin önemli turizm noktalarından Safranbolu Tarihi Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında işletmeleri gezen öğrenciler, esnafla selamlaştı.

Karabük'te 41 yıllık öğretmen emekli oldu

Safranbolu ilçesinde görev yapan 65 yaşındaki resim öğretmeni Yüksel Taş, 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Marmara Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olan Taş, 41 yıl önce Edirne'de göreve başladı.

Taş, kentte Karabük 5000 Evler Cumhuriyet Lisesi, Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi ile son olarak Safranbolu Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görev yaptı.

Öğrencileri ve meslektaşları, Taş için 13 yıldır görev yaptığı okulda son ders zilinin ardından veda programı düzenledi.

Programda, alkışlar ve çiçeklerle uğurlanan Taş, duygusal anlar yaşadı. Meslektaşları, emekleri için teşekkür ederek kendisine sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik diledi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
