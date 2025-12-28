Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi
Karabük'teki kar yağışı sonrası UNESCO Dünya Mirası Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, Karabük-Bartın kara yolunda da etkili oldu ve kış manzaraları dronla görüntülendi.
Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünen doğa havadan kayda alındı.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar karla kaplandı.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle güzel manzara oluşturdu.
Yağış, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde de etkili oldu.
Kar yağışının ardından oluşan kış manzaraları dronla görüntülendi.
