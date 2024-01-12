Karabük'te Kar Yağışı Sonrası Kent Beyaza Büründü

KARABÜK'te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri ve kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük -Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı ve karla kaplanan yollar sürücülere de zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kentin ana arterleri ve yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor. (DHA)