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Karabük'te Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi Tanıtıldı

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Karabük Valiliği tarafından hazırlanan 'İşte Birlik Güçte Birlik Karabük' projesinin tanıtımında, şehirdeki tüm aktörlerin bir arada çalışarak Karabük'ün kalkınmasını hedefledikleri ifade edildi.

Karabük Valiliğince hazırlanan İşte Birlik Güçte Birlik Karabük Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Vali Mustafa Yavuz, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki tanıtım programında, belirlenen 11 ana başlık ve onlarca alt başlıkta şehrin ortak bir akılla gelişmesi ve kalkınması için bir arada olduklarını söyledi.

Projenin akıllarındaki ve gönüllerindekilerin somut projelere dönüşmesi için oluşturulduğunu dile getiren Yavuz, belirlenen 11 ana başlıkta bir "fikir mutfağı" oluşturacaklarını ve bu platformda biriken görüş ve önerileri ortak bir akılla projeye dönüştürerek kentin gelişip, kalkınması için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Yavuz, başarmak için şehrin tüm aktörleriyle birlik ve beraberlik içinde çalışmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Gücümüzü birleştirerek bu şehir ve bu şehrin insanı için hedef ve projelerimizi belirleyerek yol almak zorundayız. Bu çalışma sonucunda katılımcı bir anlayışla bir eylem planı hazırlayacağız. Hep beraber hazırlayacağımız eylem planının hayata geçirilmesi ile şehrimizin ihtiyaç duyduğu küçük dokunuşlar içeren somut projelerin hazırlanarak uygulamaya konulması en büyük beklentimdir." diye konuştu.

Gerçekçi, somut, imkanlarla ihtiyaçların örtüştüğü projelere ihtiyaçları olduğunu belirten Yavuz, "Tıpkı yapbozun parçaları gibi kamu, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar ve kooperatiflerin her biri, bir parçayı tamamlaya tamamlaya büyük Karabük resmini oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, Karabük'te yaklaşık 900 dernek, vakıf, sendika, meslek odası ve kooperatif olduğuna dikkat çekerek, "Sadece 677 derneğe kayıtlı üye sayısı yaklaşık 47 bin 762'dir. Bu sayılar bize 255 bin nüfuslu Karabük'ümüzde nüfusun yaklaşık yüzde 18,5'inin bir derneğe üye olduğunu göstermekte. Bizler bu şehrin gelişip, kalkınması, huzuru, mutluluğu ve refahı için bu gücü itici güç olarak değerlendirmek zorundayız." dedi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın da konuştuğu programda, proje kapsamında belirlenen 11 ana başlıktan sorumlu koordinatör kurum yetkilileri sunum yaptı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"İşte Birlik Güçte Birlik Karabük" projesiyle, vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak, toplumsal fayda sağlamak, vatandaş odaklı hizmetlerde örnek bir işbirliği ortaya koymak, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmak ve yönetişim ilkesi doğrultusunda kamu politikalarının yürütülmesi hedefleniyor.

Projenin ayrıca kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Karabük'ün toplumsal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması ve dayanışma kültürünü güçlendiren örnek bir model olması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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