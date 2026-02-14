Haberler

Eflanili Kadınlar, Eskişehir Belediye Başkanı'na Destek Verdi

AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Eflanili kadınlar, sosyal medyada hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e yöresel kıyafetleriyle destek verdi. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, partililerin birlik ve beraberlik içinde çalışarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.

Ak Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısında Eflanili kadınlar, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e yöresel kıyafetleriyle destek verdi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Beyaz tülbent çemberleri ve şalvarlarıyla salonda yer alan Eflanili kadınlar, Güneş'e destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti kadrolarının dava ve yol arkadaşlığı bilinciyle hareket ettiğini belirterek, "Biz sandığa kadar değil, son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yürüdükleri yolun makam yolu değil, millet yolu olduğunu vurgulayan Salt, bu yolun liderinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti.

Eflanili kadınlara hitaben Salt, "Sizler bu millete umut oluyorsunuz, değerlerimize, örf ve adetlerimize sahip çıkıyorsunuz. Bu ümmetin umudu olan Cumhurbaşkanımıza sahip çıkıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, önceki dönem milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, önceki dönem İl Başkanı Ömer Ayar, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
