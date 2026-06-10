Karabük'te izinsiz kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te düzenlenen izinsiz kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda jeneratör, dedektör, sentetik uyuşturucu ve hassas terazi gibi malzemeler ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen izinsiz kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu'da kaçak kazı yapan 6 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Operasyonda, jeneratör, dedektör, hilti, 3 hiltiye ait delici uç, uzatma kablosu ve 4 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
İlçedeki uyuşturucu operasyonunda da 2 şüphelinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 118 sentetik ecza ele geçirildi, cep telefonuna el konuldu.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde yapılan 2 operasyonda ise 2 zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.