Karabük'te işçi servisi aydınlatma direğine çarptı, 6 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te işçi servisinin Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karabük'te işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
S.Ö. idaresindeki 78 S 0066 plakalı işçi servisi, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce trafik tabelasına ardından aydınlatma direğine ve ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile servisteki S.Ç, A.Ç, S.Ö, Z.A. ve P.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol da bölgeye gelerek bilgi aldı.