Haberler

Karabük'te işçi servisi aydınlatma direğine çarptı, 6 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te işçi servisi aydınlatma direğine çarptı, 6 kişi yaralandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te işçi servisinin Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük'te işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

S.Ö. idaresindeki 78 S 0066 plakalı işçi servisi, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce trafik tabelasına ardından aydınlatma direğine ve ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile servisteki S.Ç, A.Ç, S.Ö, Z.A. ve P.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA
Şampiyonluk bekledikleri sezona felaketle başladılar

Şampiyonluk bekledikleri sezona felaketle başladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor

Seçim iddiası: Kılıçdaroğlu ittifak için kapılarını çalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abbas'a vize engeline sert tepki: İnsanlık adına utanç verici

Dünyanın gözünü kapattığı ayıba Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalmadı
Sinan Engin'den TFF'ye acil çağrı

Maç biter bitmez TFF'ye acil kodlu çağrı!
Eskişehir'de feci kaza: TIR'ın çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Bu araçtan kimse sağ çıkamadı: Resmen kağıt gibi ezildi
Serenay Sarıkaya Paris’te podyumda: Altın ışıltısıyla göz kamaştırdı

Modanın başkentini salladı: Dünyaca ünlü isimlerle aynı podyuma çıktı
BioNTech üretim tesislerini kapatıyor: 1800 çalışan etkilenecek

Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak
Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Hakan Çalhanoğlu ile görüşmelere başlıyorlar!