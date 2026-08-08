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Karabük'te İki Kazada 1 Ölü, 4 Yaralı

Karabük'te İki Kazada 1 Ölü, 4 Yaralı
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Karabük'te iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki 67 FC 716 plakalı otomobil, Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Talat Yılmaz'a (71) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Talat Yılmaz müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Karabük-Bartın kara yolunun Safranbolu ilçesine bağlı Danişment köyü yakınlarındaki kazada ise F.U. yönetimindeki 13 AAL 052 plakalı tır, C.D'nin kullandığı 34 HJS 209 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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