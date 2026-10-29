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Karabük'te iki otomobil Kanyon Köprü girişinde çarpıştı, bir kişi yaralandı

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Karabük'te iki otomobil Kanyon Köprü girişinde çarpıştı, bir kişi yaralandı
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Karabük'ün Bahçelievler Mahallesi'nde Kanyon Köprü girişinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

A.Ş. idaresindeki 06 VIF 05 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Kanyon Köprü girişinde A.E.B. yönetimindeki 78 AR 598 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 78 AR 598 plakalı otomobildeki E.U.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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