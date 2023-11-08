Karabük'te Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili sanığın yargılanması başladı

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu. Sanık D.A. ise tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunma için söz verilen sanık D.A. üstüne atılı suçlamaları reddetti.

Genç kızı aracına yardım amaçlı aldığını ve taciz etmediğini ileri süren sanık, kendisinin ve ailesinin psikolojisinin bozulduğunu, kimsenin yüzüne bakamaz olduklarını söyledi.

D.A. kendisine iftira atıldığını iddia ederek "Ben bu iftiraları kabul etmiyorum. Atılan iftiralardan ben yoruldum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Olay günü sigara almak için dışarı çıktığını dile getiren D.A, "100. Yıl Mahallesine geldiğimde siyahi kız önüme atladı. 'Abi hastane, abi hastane' dedi. 'Ne oldu?' dediğimde 'Abla dövdü.' diye cevap verdi. Arabanın arka koltuğuna bindi. Ben yoluma devam ettim. Benim niyetim o kızı hastaneye götürmekti. Araba kullanırken dikiz aynasından baktım, sürekli yabancı dilde kendi kendine konuşuyordu. Yalnız benden telefonumu istedi. 'Abi telefon' diyerek telefonumu istedi. Verdim ve 4 defa arama yaptı ama konuşmadı." ifadelerini kullandı.

"Araçtan inip kaçtı"

Sanık, Ibouanga'nın akaryakıt istasyonunu geçtikten sonra arka kapıyı açtığını belirterek şöyle devam etti:

"Bana hiçbir şey söylemedi. Eline bakarak yabancı dilde konuşuyordu. Araca aldığımda elinde ve yüzünde kan vardı. Araçtan inip kaçtı. Peşinden merak ettiğim için gittim, kötü niyetim olmadı. Kapıyı açınca 1,5 metre ileride durdum. Karşı şeride geçti. İleriden evimin istikametine gitmek için dönüş yaptım. Onun gittiği yöne doğru girdim. Orada küçük tuvaletimi yaptım ve belki tekrar karşılaşırız diye sigara yakıp sağa sola doğru baktım. İleride çalışma vardı, dönebileceğim bir yerden geri döndüm. Ben istismar amacıyla gitmedim, kötü niyetim yoktu. Belki karşıma gelir diye baktım. İyi niyetliydim. Kendisini orada görmedim. Ses de duymadım. Dönebileceğim yerden dönüp evime gittim. En ufak, elim eline değmişliği yoktur. Kendisine dokunmaya da çalışmadım. Amacım onu bir an önce hastaneye götürmekti."

Aracından inerek kaçan siyahi genç kızın ölmüş olabileceğini hiç düşünmediğini dile getiren D.A, "Nereye gittiğini de görmedim. Polislere haber vermedim çünkü başına böyle bir şey geleceğini düşünmedim. Ben televizyonda yabancı bir kızın öldüğünü gördüm ama o olduğunu tahmin etmedim, tanımadım. Polis gelince o kızın arabama binen kişi olduğunu anladım." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından kendilerine "Feministler" diyen ve içlerinde duruşmayı takip eden avukatların da bulunduğu bir grup, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Olay

Karabük'e bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta 26 Mart'ta seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A. tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, D.A. hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis talep ediliyor.