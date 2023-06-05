Karabük'te ev yangını: Can kaybı yaşanmadı

TUNAKAN YILDIRIM

Karabük Merkez Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde Nail Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin içinde başlayan yangın, evin çatısına sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri 112'iyi arayarak haber verdi. Ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı sırada ev sahibi Nail Yılmaz'ın evde bulunmadığı öğrenildi. Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri balyoz ile evin kapısını kırarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın çıkan evin bitişiğindeki evde oturan Esma Eroğlu yangını olayı şöyle anlattı:

"Evden sesler duymaya başladım. Camlar patlamaya başladı. Dumanlar yükselince hemen dışarıya çıktım. Telefonumu alarak itfaiyeyi aradım. Daha sonra da ev sahibini arayarak durumu bildirdim. Yan yanayız, evden o kadar alevler çıkmaya başladığı için tedirgin oldum. İtfaiye gelmeden çok alev yoktu itfaiye geldiği anda tavandan alevler yükselmeye başladı."