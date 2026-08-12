Safranbolu'da Genç Kız Dördüncü Kattan Düştü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dördüncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında bulunan Işık T. (21), gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle cam balkondan düştü.

Apartmanın alt katındaki tenteye çarpıktan sonra zemine düşen genç kız yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gönderilen sağlık ekipleri, genç kızı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen Azerbaycan uyruklu F.Z. (25) polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA