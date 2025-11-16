Haberler

Karabük'te Devrilen Cipte 2 Ölü, 7 Yaralı

Karabük'te Devrilen Cipte 2 Ölü, 7 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Safranbolu ilçesinde devrilen cipte 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen cipteki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

E.K. (40) idaresindeki 78 ABL 497 plakalı cip, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Sabiha K. (35) ve Yusuf Berat K'nin (7) kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi, sürücü ile araçtaki İ.K. (30), A.K. (13), R.E.K. (6), H.N.K. (17), Z.K. (14) ve M.K. (66) yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Tarih netleşti! IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor

Günler kaldı! IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Dünya devi kapısını çalacak! İşte o takım
İşte Donald Trump'ın forma girmek için uyguladığı diyet

Mide ilaçlarınızı hazırlayın! İşte Trump'ın diyet programı
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.