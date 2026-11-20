Karabük'te çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, Filistin'e Destek Platformu ile Karabük İHH tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Basın açıklamasını okuyan 11 yaşındaki Deniz Türkmen, Filistin'deki akranlarının İsrail işgali nedeniyle zor şartlar altında yaşadığını, eğitim, oyun ve güvenli yaşam haklarından mahrum kaldıklarını söyledi.

Dünyadaki tüm çocukların barış içinde yaşaması gerektiğini belirten Türkmen, "Filistinli kardeşlerimizin de bizler gibi mutlu, huzurlu ve güven içinde bir yaşam sürmesini istiyoruz. Bugün burada sadece kendimiz için değil, dünyanın her yerindeki çocuk için sesimizi yükseltiyoruz. Çocukların savaşa değil, oyuna ve eğitime ihtiyacı var. Büyüklerimizden bize barış dolu bir dünya bırakmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne Filistin bayrağını temsilen siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renkte balonlar bırakıldı.

Etkinlikte çocuklar, Filistin yanlısı protestoların simgesi haline gelen "Leve Palestina (Yaşasın Filistin)" şarkısı eşliğinde özgürlük dansı da yaptı.

Kaynak: AA