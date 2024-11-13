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Karabük'te Büyüklüğü 7,2'lik Deprem Senaryosu ile Tatbikat Gerçekleştirildi

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Karabük'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen tatbikatta, 7.2 büyüklüğünde bir depremin ardından yapılacak müdahale senaryosu simüle edildi. Vali Mustafa Yavuz, tatbikatın olası afet durumlarına hazırlık açısından önemine vurgu yaptı.

Karabük'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bölgesel tatbikat gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tatbikat, olası bir afet durumunda etkin müdahale kapasitelerinin test edilmesi ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Bolu merkez üssü olan 7,2 büyüklüğündeki bir depremin ardından, "Olay Seviyesi 3" olarak ulusal düzeyde yardım çağrısı yapılması simüle edildi.

Deprem senaryosunda Ankara, Bolu, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Çankırı ile Karabük'ten Eskipazar ve Yenice ilçelerindeki yapıların ve nüfusun etkilendiği varsayıldı. Eskipazar ilçesindeki 5 bin 937 binadan 587'si az, 295'i orta ve 94'ü ağır hasar aldı. Yenice ilçesinde ise 529 binadan 40'ı az, 17'si orta ve 4'ü ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Tatbikat kapsamında, Valilik İl Koordinasyon Kurulu Vali Mustafa Yavuz başkanlığında toplandı. Vali Yavuz'un talimatları doğrultusunda İl AFAD merkezi aktif hale getirilerek, TAMP'ın 23 afet grubu, 129 personeli ve 29 aracıyla sahada gerekli müdahalelere başlandı. İlçelerde ise kaymakamlar başkanlığında İlçe Afet Yönetim Merkezleri oluşturuldu.

Tatbikat boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden alınan ihbarlar, keşif ekiplerinin değerlendirmeleriyle düzenli aralıklarla AFAD Başkanlığı'na bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Yavuz, "Tatbikatımız, olası afet anında etkin müdahale gücümüzü test etmek ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek adına son derece değerli fırsat oldu. Bu tür tatbikatlar, kriz anlarında toplumumuzun güvenliğini sağlamak için hazırlıklı olmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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