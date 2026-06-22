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Karabük'te 2026 Asfalt Seferberliği Ovacık'ta Başladı

Karabük'te 2026 Asfalt Seferberliği Ovacık'ta Başladı
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Karabük'te 2026 yılı asfaltlama çalışmaları Ovacık ilçesinde start aldı. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, 'yol medeniyettir' anlayışıyla tüm ilçe ve köylerde ulaşım altyapısının güçlendirileceğini belirtti. Çalışmaların merkez ve diğer ilçelerde de süreceği, 278 köyün yolunun modernize edileceği kaydedildi.

Karabük'te 2026 yılı asfaltlama çalışmaları Ovacık ilçesinde başladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında ilçede program düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Ferhat Salt, "yol medeniyettir" anlayışıyla Karabük'ün tüm ilçelerinde ve köylerinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti hükümetlerinin eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Salt, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Karabük'ümüzde de hizmet üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salt, çalışmaların merkez, Safranbolu, Yenice, Eskipazar ve Eflani ilçelerinde de devam edeceğini aktararak, 278 köyün ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve yolların daha modern hale getirilmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Programa, Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, ilgili kurum temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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