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Karabük'te alkollü sürücünün çarptığı kişi tedaviye alındı

Karabük'te alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybederek çarptığı kişi tedavi altına alındı. Olayda yaralanan kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi.