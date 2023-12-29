Karabük'te ablası ile yaşayan bir genç, evde ölü bulundu
Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde ablası ile yaşayan 23 yaşındaki genç, evde ölü bulundu. Ablası telefonlara cevap vermeyince endişelenen abla, kardeşini hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi ve otopsi için cenazeyi morga kaldırdı.
Karabük'te ablası ile yaşayan bir genç, evde ölü bulundu.
100. Yıl Mahallesi 1001 No'lu Cadde'de bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında bulunan ablasına ait evde yaşayan B.M. (23), telefonlara cevap vermedi.
Bunun üzerine öğrenim gördüğü Karabük Üniversitesinden evine gelen abla, kardeşini sandalye üzerinde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından B.M'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ölümü şüpheli bulun Cumhuriyet Savcısı, otopsi istedi.