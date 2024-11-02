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Karabük'te 93 Yaşındaki Adamın Öldürülmesi: Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te 93 Yaşındaki Adamın Öldürülmesi: Şüpheli Tutuklandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 93 yaşındaki İbrahim Tuna'nın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 53 yaşındaki A.A. tutuklandı. Tuna'nın yüzünde ve evinde kan lekeleri bulundu. Zanlı, Tuna'yı bal kabağıyla kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 93 yaşındaki komşusunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konarı köyünde yalnız yaşayan İbrahim Tuna'dan (93) 28 Ekim'den bu yana haber alamayan yakınları, dün durumu muhtar Mustafa Özşen'e bildirdi.

Bunun üzerine eve giden Özşen, Tuna'yı yatağında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Tuna'nın yüzünde ve duvarlarda kan lekeleri bulunduğunu tespit eden jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan A.A. (53), jandarmadaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yüzde 50 zihinsel engeli bulunan zanlının ifadesinde, 29 Ekim Salı günü saat 08.20 sıralarında Tuna'nın evine balkondan girdiğini, bal kabağıyla kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Tuna'nın cenazesi ise Konarı köyünde kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Köy muhtarı Özşen, gazetecilere üzgün olduklarını söyleyerek, "Öldürülen kişi de bizim köyden. Zihinsel engelli. Ev kilitli olduğu için giremedim. Aza arkadaşımla demir merdiven getirip, eve girdik. İbrahim amcanın üstü kapalıydı. Hemen jandarmayı aradım." ifadelerini kullandı.

İbrahim Tuna'nın torunu Özlem Atamer de dedesinin çok iyi biri olduğunu vurgulayarak, "Çocukluk kahramanımı öldürdüler." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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