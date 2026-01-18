Karabük'te kar nedeniyle kapanan 109 köy yolunun 7'si açıldı
Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 7 yol açıldı ve kapalı yol sayısı 102'ye düştü.
Karabük'te kar nedeniyle kapanan 109 köy yolundan 7'si, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 109 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 102'ya düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 30 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel