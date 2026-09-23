Karabük Safranbolu'da anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü, baraka zarar gördü

Karabük Safranbolu'da anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü, baraka zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük Safranbolu'da 15 Temmuz Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda çıkan anız yangını, çevredeki evlerin bahçelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürülen yangında bahçedeki bir baraka kullanılamaz hale geldi, soğutma çalışması başlatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını, evlere sıçramadan söndürüldü.
15 Temmuz Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı.
Alevler daha sonra çevredeki evlerin bahçelerine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu evlere sıçramadan söndürülen yangında bahçedeki bir baraka kullanılamaz hale geldi.
Bölgede ekiplerce soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA