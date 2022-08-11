Karabük gündem haberleri... Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı Karabük gündem haberi | Karabük'te çarpışan iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Karabük'te çarpışan iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Volkan Y. yönetimindeki 78 AAY 259 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolu Pirinçlik mevkisinde Ahmet Fatih Ç'nin kullandığı 06 CHC 422 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ve otomobillerde bulunan Ramazan S, Güler Y. ve Enes Eren Z. yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Ahmet Özler Ahmet Fatih Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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