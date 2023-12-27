Karabük'e sel afeti için 115 milyon lira ödenek

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, sel afeti kapsamında Karabük'e 115 milyon 651 bin 462 lira ödenek geldiğini bildirdi.

Milletvekili Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, temmuzda yaşanan sel felaketinin yaralarının yıl bitmeden bir bir sarıldığını belirtti.

Afetin hemen ardından devletin milletinin yanında olduğuna dikkati çeken Şahin, "Biliyorsunuz temmuz ayında birçok ilde olduğu gibi Karabük'ümüzde de sel afeti yaşanmış, birçok noktada hasar meydana gelmişti. Afetin hemen ardından ilgili bütün kurumlarımız ekiplerini olay yerlerine sevk etmiş, Milletvekilimiz Ali Keskinkılıç ile biz de afetten etkilenen bölgelere giderek durum tespiti yapmıştık. Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybımız olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Şahin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da ildeki hasarlı alanları incelediğini anlatarak, sel afeti kapsamında kente toplam 115 milyon 651 bin 462 lira ödenek geldiğini ve onarım çalışmalarının hızlı şekilde tamamlandığını anlattı.

Çalışmaların ulaşımın etkilendiği alanlarda yoğunlaştığına değinerek, şunları kaydetti:

"15 noktada içme suyu, 12 noktada da kanalizasyon hattı zarar görmüştü. Söz konusu hasarların giderilmesi için toplam 12 bin 480 metre içme suyu borusu ve 3 bin 390 metre kanalizasyon borusu hasarların onarımı için kullanılmıştır. 75 metre taş tahkimat, 685 metre toprak ark onarımı, 30 metre koruge boru döşeme, 12 metre taş döşeme mahmuz yapımı ve 20 metre dolgulu bent onarımı yapılmıştır. Toplam 26 noktada yol kapanmıştı. 25 noktada yapılan çalışmalar neticesinde yollarımız ulaşıma açılmıştır. Kapalı olan tek nokta Yazıköy İncebacaklar-Şeker Kanyonu yoludur. Burada ise kalıcı bir çözüm için çalışmalar sürdürülmektedir."

Ayrıca 82 noktada yol düzenlemesinin yapıldığından bahseden Şahin, bir kısım menfez, 3 taş tahkimat, 23 koruge boru, 1 köprü yapımının bitirildiği, 27 bin 500 ton temel malzemenin 11 bin 500 tonunun kullanıldığı ve 16 bin 800 ton asfaltın afette zarar gören köy yollarına atıldığı bilgisine yer verdi.