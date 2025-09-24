Karabük Belediyesi'nden Servis Araçları Denetimi ve TEKNOFEST Başarısı

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehir genelindeki okul servis araçlarına yönelik denetimlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde servis araçlarının teknik donanımları ve araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipmanlar titizlikle kontrol ediliyor.

Ekipler, araçların otomatik kapı sistemleri, emniyet kemerleri, acil durum ekipmanları ve yangın söndürme cihazlarını kontrol ediyor, sürücülerin ehliyet, ruhsat, özel çalışma ve güzergah izin belgelerini denetliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Servis araçlarının güvenlik kurallarına uygun çalıştığından emin olmak için denetimlerimiz devam edecek. Ailelerimizin içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Keskin'den inceleme

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Karabük Ovacık İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında meydana gelen orman yangınlarının ardından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ovacık İşletme Müdürü Altun Aktaş, işletme şefleri ve muhafaza memurlarının da bulunduğu inceleme ve denetimlerde, yeni yapılan yollar, yangınlardan zarar gören ağaçların boşaltma işlemleri, böcek zararına karşı yangın sınırlarına asılan feromon tuzakları ile diğer çalışmalar değerlendirildi.

Keskin, yangın sahasında görev yapan orman kooperatifleri ve orman köylüleriyle de bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keskin, ormanları yangından korumak ve yanmış ormanlık alanları yeşillendirmek için çalıştıklarını belirterek, "Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirerek köklerimizden gelen güç, toprağa hayat, insana nefes, geleceğe miras olan ormanlarımızı yeniden tesis edeceğiz." ifadesini kullandı.

KBÜ, TEKNOFEST'e 102 takım katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), TEKNOFEST 2025'e 102 takımla katılarak geçen yıla göre yüzde 57 artış gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ, 18 takımla final, 4 takımla ise büyük finale kalma başarısı gösterdi, ayrıca 5 farklı Türkiye derecesi ve 4 ödül kazanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin bu yıl, tarihindeki en geniş katılımı sağladığını belirterek, "18 takımımız finale yükselirken, 4 takımımız büyük finalde yarıştı. Bu tablo, öğrencilerimizin kararlılığını, danışman hocalarımızın özverisini ve üniversitemizin bilimsel dinamizmini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kırışık, öğrencilerin daha iyi koşullarda proje geliştirmesi için yeni birimler kurduklarını ifade ederek, "Bilimsel Yarışmalar Koordinatörlüğü ve TEKNOFEST sürecini destekleyen özel birimler oluşturduk. Yeni atölye ve laboratuvarlarla öğrencilerimiz, fikirlerini daha iyi şartlarda gerçeğe dönüştürüyor. Ayrıca yapımı devam eden Milli Teknoloji Atölyesi ile önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılar elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.