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Karabük'ten kısa kısa

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yenilenen Kemal Güneş Caddesi'nde incelemelerde bulundu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Ayrıca kente yerleştirilen yeni nesil akıllı durak projelerini denetledi. Haberin devamında ise yaralı bulunan bir baykuşun tedavi altına alındığı bilgisi yer alıyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, altyapı, kaldırım, yol ve dış cephe yenileme çalışmaları tamamlanan Kemal Güneş Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, güzergah boyunca bölge esnafı ve vatandaşlarla görüşen Başkan Çetinkaya, kentin birçok bölgesine yerleştirilen yeni nesil akıllı durak projelerini yerinde denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, Kemal Güneş Caddesi'nin Karabük'ün vitrini olduğunu belirtti.

Caddenin estetik vizyona yakışır hale gelmesi adına başlattıkları çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz saha gezisinde esnafımızın ve vatandaşlarımızın memnuniyeti, Karabük'ün değişimi ve güzelleşmesine yönelik olumlu geri dönüşler almak bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Üstyapıdaki estetik dokunuşlarımızın yanı sıra teknolojik altyapıyı da şehrimize entegre ediyoruz. Karabük'te yerleştirmeye başladığımız akıllı durak projelerimizle de toplu taşıma kullanan hemşehrilerimizin ulaşım konforunu artırıyoruz. Bizim önceliğimiz her zaman saha projelerimizi bizzat incelemek ve Karabük'ü modern şehircilik standartlarıyla geleceğe taşımaktır."

Yaralı halde bulunan baykuş tedaviye alındı

Karabük'te yol kenarında yaralı halde bulunan baykuş, tedavi altına alındı.

Kılavuzlar Mahallesi'nde bulunan baykuş, veteriner hekime getirildi.

Baykuşun tedavisini üstlenen veteriner hekim İlker Başdağ, hayvanın kafasında ciddi yanıkların olduğunu söyledi.

Çok sıcak bir yere temas etmiş ve o bölgeye yapışmış gibi göründüğünü belirten Başdağ, "Sorunumuz sadece kafatasında değil aynı zamanda gözler de bu sıcaktan çok etkilenmiş. Birkaç hafta süren tedavisi olacak. O süre içerisinde burada tedavisini yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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