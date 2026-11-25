Karabük-Bartın kara yolunda kar küreme yapıldı, Düzce'de yayla beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu; ekipler kar küreme ve tuzlama yaptı, araçlar kontrollü ilerledi. Düzce'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür süren sağanak kara dönüştü, Gölyaka'daki Yanık Yaylası beyaza büründü.
KARABÜK/ Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Kara yolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Bölgedeki kar yağışının ardından kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.
Düzce
Düzce'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
Kentte 2 gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Gölyaka ilçesine bağlı Yanık Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kaynak: AA