İzmir'de evin çatısındaki kuş kümesinde uyuşturucu ve silah bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan polis operasyonunda, evin çatısındaki kuş kümesine gizlenmiş 611 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. M.S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda evin çatısındaki kuş kümesine gizlenmiş uyuşturucu ve silah ele geçirildi, M.S.A. (30) gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir eve önceki gün operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında, çatıdaki kuş kümesine gizlemiş 611 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli M.S.A., gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

