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Karabağ şehitleri için Kayseri'de mevlit okundu

Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneğince Karabağ şehitleri ile vefat eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için Kayseri'de mevlit okutuldu.