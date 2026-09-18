Karabağ şehitleri Edirne'de anılacak

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Edirne'de, Karabağ şehitlerini anmak amacıyla 25 Eylül'de program düzenlenecek.

Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneğince, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ile Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun katkılarıyla Trakya Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda konferans, fotoğraf sergisi ve konser yer alacak.

Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tamer Karadağ, AA muhabirine, derneğin 2006 yılında kurulduğunu ve o tarihten bu yana başkanlığını yürüttüğünü söyledi.

Derneğin Edirne'de yaşayan Azerbaycanlılar ile üniversite eğitimi için Azerbaycan'dan kente gelen öğrencilere destek olmak amacıyla kurulduğunu belirten Karadağ, özellikle resmi işlemler ve karşılaşılan sorunların çözümü konusunda yardımcı olduklarını ifade etti.

Karadağ, derneğin Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Bakü ile Edirne'de yaşayan Azerbaycanlılar arasında köprü görevi üstlendiğini dile getirdi.

Faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurmak ve Karabağ şehitlerini anmak amacıyla program hazırladıklarını anlatan Karadağ, etkinliğin 25 Eylül'de saat 14.00'te gerçekleştirileceğini söyledi.

Programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus'un da katılmasının beklendiğini belirten Karadağ, Azerbaycan'dan ise Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Musa Kasımlı ve milletvekili Meşhur Memmedov'un katılacağını ifade etti.

Karadağ, etkinlik öncesinde Karabağ'daki savaş dönemini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri konu alan fotoğraf sergisinin açılacağını kaydetti.

Konferansta 44 gün süren Karabağ Savaşı'nın farklı yönleriyle ele alınacağını belirten Karadağ, konferansın ardından üniversite öğrencilerinin de katılacağı soru-cevap bölümünün gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kaynak: AA