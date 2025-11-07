Haberler

Karabağ şehidinin adı Ardahan'da okuduğu üniversitede yaşatılacak

Karabağ şehidinin adı Ardahan'da okuduğu üniversitede yaşatılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da, 2. Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla, Azerbaycanlı şehit Mustafa Kerimov'un adı, okuduğu Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) konferans salonuna verildi.

Ardahan'da, 2. Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla, Azerbaycanlı şehit Mustafa Kerimov'un adı, okuduğu Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) konferans salonuna verildi.

Üniversitenin Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu'nda düzenlenen "Anma ve Şükran Beratı Takdim Töreni", saygı duruşunda bulunulması ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversitelerinden mezun olduktan sonra Karabağ'da şehit düşen Mustafa Kerimov'un adının yaşatılmasının bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Üniversitede bir değeri yaşattıklarını anlatan Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Şehidimiz Kerimov'un ismi artık bu fakültenin kalbinde, üniversitemizin hafızasında ve gençlerimizin vicdanında yaşamaya devam edecek. O, bilgiyle yoğrulmuş bir zihnin vatan sevgisiyle birleştiğinde neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. Bu vesileyle, Türk milletinin ve Azerbaycan halkının birlik ruhunu her daim diri tutan, bu kardeşliğin temellerini güçlendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum."

Emiroğlu, senato kararıyla 2. Karabağ Zaferi kahramanlarından Mustafa Kerimov'un Türk şehidi kabul edildiğini, bu nedenle Şükran Beratı da hazırlandığını aktardı.

Berat metnini okuyarak Kerimov'un ailesine takdim eden Emiroğlu, "Evladınız artık yalnızca sizin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Ardahan Üniversitesinin de evladıdır. Başta siz değerli ailesi olmak üzere tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği olan yardımcım Prof. Dr. Zafer Aykanat'a ve Tarih Bölümü araştırma görevlisi Volkan Özkan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Mais Kerimov da bir millet, iki devlet olarak her zaman bir arada olacaklarını vurgulayarak, "Evladımın adının Ardahan Üniversitesinde yaşatılması bizim için büyük gurur kaynağıdır. Allah Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daim etsin. Yaşasın Türk ve Azerbaycan milletleri." dedi.

Programa, Ardahan Vali Vekili Mehmet Sert, Azerbaycan milletvekilleri Anar İskenderov ve Şahin İsmailov ile Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zaim Aliyev, diğer ilgililer, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Duygusal anların yaşandığı programda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nun adı, "Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu" olarak değiştirildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti

"6 ay sürmez" dediği evlilik 6 ayda bitti
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.