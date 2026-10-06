Kara yollarında bakım var, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolu 14.00-19.00 arası kapatılacak

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre O-3 Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kuzey yol platformu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı kesimindeki çalışmalar sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun bazı bölümlerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü şekilde diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0-4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü'ndeki köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolu, 0-2. kilometrelerindeki patlatmalı çalışmalar sebebiyle 14.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma Selçuk-Kuşadası-Söke- Ortaklar güzergahından izin verilecek.

Trabzon-Rize il sınırı-Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43-50. kilometrelerinde Çayeli, Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 9 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Yozgat il sınırı-Yıldızeli yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti taşıt trafiğine kapatılarak ulaşıma Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA