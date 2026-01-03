Bakan Güler başkanlığında, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, devam eden faaliyetler değerlendirildi ve yapılacak çalışmalar hakkında talimatlar verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel