Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Saraybosna'da Çeşitli Temaslarda Bulundu

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 17-19 Kasım tarihlerinde Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) Komutanı Tümgeneral Florin-Marian Barbu ile Türk Temsil Heyet Başkanı Kurmay Albay Mustafa Çetin Çelik'i ziyaret etti. Tokel, Bosna Hersek Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mirsad Ahmiç ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Tümgeneral Mirzet Lubenoviç ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, EUFOR Komutanı Tümgeneral Florin-Marian Barbu ile Türk Temsil Heyet Başkanı Kurmay Albay Mustafa Çetin Çelik'e makam ziyaretinde bulundu. Kovaçi Şehitliği'ni de ziyaret eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bosna Hersek Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mirsad Ahmiç ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Tümgeneral Mirzet Lubenoviç ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi" bilgilerine yer verildi.