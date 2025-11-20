Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Saraybosna'da Çeşitli Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 17-19 Kasım tarihlerinde Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) Komutanı Tümgeneral Florin-Marian Barbu ile Türk Temsil Heyet Başkanı Kurmay Albay Mustafa Çetin Çelik'i ziyaret etti. Tokel, Bosna Hersek Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mirsad Ahmiç ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Tümgeneral Mirzet Lubenoviç ile görüştü.

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 17-19 Kasım tarihlerinde Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) Komutanı Tümgeneral Florin-Marian Barbu ile Türk Temsil Heyet Başkanı Kurmay Albay Mustafa Çetin Çelik'i ziyaret etti. Tokel, Bosna Hersek Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mirsad Ahmiç ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Tümgeneral Mirzet Lubenoviç ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, EUFOR Komutanı Tümgeneral Florin-Marian Barbu ile Türk Temsil Heyet Başkanı Kurmay Albay Mustafa Çetin Çelik'e makam ziyaretinde bulundu. Kovaçi Şehitliği'ni de ziyaret eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bosna Hersek Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mirsad Ahmiç ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Tümgeneral Mirzet Lubenoviç ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi" bilgilerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.